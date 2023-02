З березня українці отримуватимуть збільшені пенсії: їх індексують на 20% » Der Spiegel: арестованный в Германии сотрудник немецкой разведки собирал для ФСБ сведения о размещении HIMARS в Украине Арестованный сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Линке собирал по заданию ФСБ сведения о размещении в Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и IRIS-T, пишет Der Spiegel. Карстена Линке (его имя первым назвала британская газета The Telegraph) задержали еще в декабре прошлого года. В конце января в аэропорту Мюнхена задержали другого гражданина Германии Артура Эллера (его имя назвало издание «Досье»). Следователи, как пишет издание, обнаружили у Линке «шестизначную сумму наличными». Эту деньги, по данным следствия, ему передал посредник, Артур Эллер, который, в свою очередь, получил конверты с деньгами от ФСБ. Российская спецслужба поручила агенту BND передать через Эллера максимально точные GPS-данные о местонахождении HIMARS и IRIS-T. Осенью прошлого года, как уточняет издание, немецкий разведчик пытался передать ФСБ сведения о позициях артиллерийских и противовоздушных позиций украинской армии. Однако эти данные, как отмечается, вероятно, так и не были переданы российской стороне. В настоящее время Линке и Эллер находятся под стражей, им выдвинуты подозрения в госизмене. Карстен Линке, как писал The Telegraph, – футбольный тренер-любитель из небольшого баварского города, сторонник ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за переговоры с Россией. Линке служил в армии, откуда перешел на работу в BND, где следил за работой подразделений, которые отвечали за мониторинг каналов связи. В его служебные обязанности входил отбор кандидатов для работы в BND. Артур Эллер родился в 1991 году в Волгоградской области, в конце 1990-х вместе с отцом переехал в Германию, а в 1999 году отказался от российского паспорта и стал немецким гражданином. Он якобы познакомился с Карстеном Линке на вечеринке в городе Вайлхайм, где тот проживал с семьей. В 2022 году разведслужбы России столкнулись с самым серьезным со времен холодной войны сокращением потенциала своей шпионской сети за рубежом, пишет The Washington Post.