Чехія та Нідерланди спільно вироблятимуть мобільні системи ППО для України

Про це поінформували у виданні Novinky.

Нідерланди заплатять за чеське виробництво мобільних систем ППО для України: мовиться про сотню модифікованих всюдиходів Toyota, які оснащені парою скорострільних кулеметів. Зазначається, що з таким оснащенням можна протидіяти, до прикладу, безпілотникам. У межах угоди, зокрема, Нідерланди придбають необхідні боєприпаси в компаній Чехії.

Посередником в угоді стало чеське міністерство оборони через своє Агентство міжурядового оборонного співробітництва (AMOS).

«В основі проєкту лежать ті ж принципи, що й анонсована раніше модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США та Нідерланди, а координує все міністерство оборони Чехії. Модернізацію та постачання танків здійснює чеська компанія», — ствердили чеські журналісти.