Британская разведка: В российских вооруженных силах высокое соотношение убитых и раненых

Силы минобороны России и частных военных компаний (ЧВК), вероятно, потеряли от 175 до 200 000 человек в качестве пострадавших с начала вторжения в Украину. Это, вероятно, включает примерно 40-60 000 человек убитых. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена «частичная мобилизация», говорится в ежедневной сводке британской разведки.

По современным меркам эти цифры представляют собой высокое соотношение убитых и раненых. Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части вооруженных сил.

Артиллерия почти наверняка стала причиной большинства потерь России. Силы ЧВК «Вагнер» задействовали большое количество заключенных-новобранцев. У них, вероятно, уровень потерь доходит до 50%.