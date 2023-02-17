Байден поговорить з Сі Цзіньпіном про китайські повітряні кулі у небі над США

Президент США Джо Байден має намір поспілкуватися з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Темою розмови будуть невідомі об’єкти у повітряному просторі Північної Америки.
Про це повідомляє NBC News.
Зазначається, що розмова лідерів держав відбудеться на тлі збиття невідомих об’єктів у повітряному просторі Північної Америки.
“Я думаю, що останнє, чого хоче Сі – це фундаментально розірвати відносини зі Сполученими Штатами та зі мною”, – зазначив Байден.
Водночас президент США наголосив, що не вважає своєю надмірною реакцією наказ на знищення аеростатів. Адже перед цим порадився із американськими військовими.
“Ми не шукаємо нової холодної війни, але я не приношу вибачень”, –зауважив Байден, додавши, що продовжить конкурувати з Сі Цзіньпіном, але не буде конфліктувати.
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