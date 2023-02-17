 
«  
  »

Байден поговорить з Сі Цзіньпіном про китайські повітряні кулі у небі над США

Президент США Джо Байден має намір поспілкуватися з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Темою розмови будуть невідомі об’єкти у повітряному просторі Північної Америки.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що розмова лідерів держав відбудеться на тлі збиття невідомих об’єктів у повітряному просторі Північної Америки.

“Я думаю, що останнє, чого хоче Сі – це фундаментально розірвати відносини зі Сполученими Штатами та зі мною”, – зазначив Байден.

Водночас президент США наголосив, що не вважає своєю надмірною реакцією наказ на знищення аеростатів. Адже перед цим порадився із американськими військовими.

“Ми не шукаємо нової холодної війни, але я не приношу вибачень”, –зауважив Байден, додавши, що продовжить конкурувати з Сі Цзіньпіном, але не буде конфліктувати.

17 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  