Байден поговорить з Сі Цзіньпіном про китайські повітряні кулі у небі над США

Президент США Джо Байден має намір поспілкуватися з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Темою розмови будуть невідомі об’єкти у повітряному просторі Північної Америки.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що розмова лідерів держав відбудеться на тлі збиття невідомих об’єктів у повітряному просторі Північної Америки.

“Я думаю, що останнє, чого хоче Сі – це фундаментально розірвати відносини зі Сполученими Штатами та зі мною”, – зазначив Байден.

Водночас президент США наголосив, що не вважає своєю надмірною реакцією наказ на знищення аеростатів. Адже перед цим порадився із американськими військовими.

“Ми не шукаємо нової холодної війни, але я не приношу вибачень”, –зауважив Байден, додавши, що продовжить конкурувати з Сі Цзіньпіном, але не буде конфліктувати.