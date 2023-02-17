Автоматизированный обзвон: Использование специализированного программного обеспечения для увеличения продаж

Каждый раз, когда мы говорим о развитии вашего колл-центра, мы подразумеваем улучшение результатов, получение самых высоких KPI и достижение великолепного клиентского опыта. Существует достаточно инструментов для достижения этих целей, и одним из лучших является облачное программное обеспечение для колл центра с функцией автодозвона. Кстати, существует множество различных решений для автодозвона, поэтому давайте расскажем вам о них подробнее.

Что такое автодозвонщик

Сервис автообзвона — это одна из функций, входящих в программное обеспечение контакт-центра, и его основная способность заключается в осуществлении массовых исходящих звонков через Интернет. Звонки осуществляются непосредственно с любого компьютера или ноутбука. Существует также разница между тремя режимами обзвона в решениях автодозвонщиков, такими как Preview, Predictive и Power, о которых мы расскажем ниже.

Преимущества использования размещенного программного обеспечения для автодозвона

Запуск множества кампаний одновременно

Возможность одновременно управлять различными кампаниями исходящих звонков невозможна при ручном дозвоне. Но с автодозвонщиком есть возможность запускать бесчисленное количество кампаний сразу после импорта вашего списка потенциальных клиентов в приложение. Более того, есть такие возможности, как настройка правил повторного набора для сигналов «занято», звонков без ответа и так далее. Вы также можете перезапустить или отредактировать кампанию в любое время.

Повышение эффективности работы агентов

Десятки функций, которые могут контролировать каждый KPI ваших представителей, включены в функционал колл центра. Проверяйте эффективность работы ваших агентов прямо на универсальной приборной панели, используя ПК или ноутбук. Есть также важные функции для супервайзеров, которые получат возможность контролировать и помогать представителям в режиме реального времени.

Более высокие показатели контактов и конверсии

Сервис автообзвона предлагает абсолютно новый уровень работы с кампаниями исходящих звонков. Программное обеспечение контакт-центра Voiptime интуитивно понятно и просто в использовании для представителей, оно облегчает работу менеджеров и повышает любой показатель KPI уже через несколько дней после начала использования.

Перспективы обучения и коучинга

Могли бы вы представить, что сможете обучать своих агентов удаленно? Теперь это не шутка, а реальность. Вы можете легко найти все проблемы в работе вашего представителя, используя опции записи звонков или мониторинга в реальном времени, и немедленно решить их, чтобы повысить эффективность работы агента.

Эти функции удивительны, но хостируемый автодозвонщик может предложить еще больше инструментов. Давайте выясним их вместе.

Каковы ключевые особенности лучших автодозвонщиков

Режимы дозвона

Существует три способа, о которых мы упоминали ранее:

Power dialer — лучший выбор для теплой базы лидов, который помогает увеличить производительность агента за счет персонального исходящего звонка каждому потребителю.

Predictive dialer — если у вас есть холодные списки контактов, которые требуют большого внимания к каждому контакту, этот тип автодозвона для вас. Перед каждой успешной продажей проходят сотни минут разговора и десятки попыток дозвона — и инструмент предиктивного дозвона легко справится с этой задачей. Эта функция обеспечивает до 45-50 минут разговорного времени в час для каждого представителя.

Power dialer — подходящий вариант, если вы хотите расширить возможности вашего агента по анализу информации о клиенте до или во время звонка. Если такой анализ критически необходим для успешного завершения звонка, этот тип набора номера идеально подойдет для вашей стратегии.

Интеграция программного обеспечения CRM

Решение «все в одном» — что может быть лучше? Интегрируйте любую необходимую вам систему, чтобы достичь максимального комфорта и скорости в работе. Переносите и работайте со всеми необходимыми данными в одном интерфейсе, не переключаясь между CRM-системой и программой дозвона и не теряя времени.

Инструменты коучинга

Мы также упомянули о возможности коучинга в решениях для колл центров. Вы хотите услышать, как работает каждый агент? Просто используйте инструмент мониторинга в реальном времени! Некоторым представителям нужна помощь во время разговора с клиентом? Используйте режим шепота, чтобы подсказать им. Необходимо проанализировать предыдущие звонки или проверить работу агента на расстоянии? Запишите их звонки и получите всю необходимую информацию, изучив их.

Запись звонков

Это именно то, о чем мы говорили в предыдущем пункте. Запись звонков — возможно, самая важная функция, которая используется для улучшения работы вашего контакт-центра. Контролируйте качество работы каждого представителя, понимайте его подход к клиенту и при необходимости обучайте его. Эти данные чрезвычайно полезны для выявления эффективности работы целых отделов или групп агентов.

Напоследок несколько кратких выводов

Hosted dialer solutions — это ваша самая большая возможность повысить уровень продаж, увеличить все KPI команды контакт-центра, тренировать и контролировать представителей и менеджеров, а также дать новые инструменты самим менеджерам. Это также улучшает ваши результаты благодаря запуску множества кампаний в паре с живой аналитикой и инструментами для редактирования и перезапуска кампаний. Последний вопрос прост — какое решение подходит лучше всего? Посетите наш сайт и узнайте больше об одном из лучших решений хостингового дозвона, разработанном VoIPTime Contact Center!