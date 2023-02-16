Уночі Повітряні сили знищили 16 з 32 російських ракет

Про це передає пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Зазначається, що ворогом було застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Загалом це 16 ракет.

«На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет», — додають у Повітряних силах.

За даними спікера ОК «Південь» Владислава Назарова, на Півдні силами протиповітряної оборони знищено 8 ракет типу «Калібр», випущених з акваторії Чорного моря – 6 над Миколаївщиною, 2 – над Херсонщиною. А також збито 2 ракети повітряного базування, спрямовані в центральні регіони.

Також із застосуванням стратегічної авіації РФ завдано удару по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Там триває гасіння пожежі інформація про постраждалих уточнюється.