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Україна отримала від Швеції понтонні переправи для відновлення руху на звільнених територіях

Україна отримала від Швеції шість тимчасових переправ для відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

«У рамках гуманітарної допомоги Швеція надіслала 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи. Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери», — розповіли у відомстві.

«У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів і можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях», — уточнили там.

У міністерстві наголосили, що завдяки цим тимчасовим переправам у деокуповані громади доставлятимуть гуманітарну допомогу. Також вони дадуть змогу налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах.

16 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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