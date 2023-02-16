У 2022-му Укроборонпром виготовив і передав війську в 8 разів більше продукції, ніж попереднього року

За рік початку повномасштабного вторгнення державний концерн «Укроборонпром» виготовив та передав ЗСУ в 5-8 разів більше продукції, ніж у 2021-му

Про це заявила речниця Укроборонпрому Наталія Сад в етері медіацентру Україна-Укрінформ.

«Ми поки що говоритимемо дуже розмито про обсяги виробництва. Наприклад, за минулий рік ми змогли виготовити і передати у війська у 5-8 разів більше продукції, ніж це було у так званий довоєнний 2021 рік», — ствердила речниця.

Так, державний концерн не деталізує інформацію про кількість виготовленої продукції, яку спрямували на потреби ЗСУ, з міркувань безпеки:

«Дуже багато хто запитує, чому такий розрив. Бо за певним видом військової техніки і озброєння це у п’ять разів більше, за іншим видом у вісім. Чому ми не називаємо рід техніки? Якщо ми скажемо, що за тим чи іншим напрямом відбулося збільшення виробництва у вісім разів, то спектр підприємств, на які може полетіти ракета, різко звузиться», — додала Наталія Сад.