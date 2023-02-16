Твіттер став першою соцмережею, де дозволили рекламувати канабіс в США

Про це поінформували Reuters.

Стверджується, що дедалі більше штатів Америки дозволяють продаж канабісу: тож твіттер став першою соцмережею, де компаніям дозволять рекламувати продукцію з канабісу.

Умовами для просування такого контенту є наявність відповідної ліцензії та його поширення лише на юрисдикції, де наявна ліцензія на діяльність, і головне — якщо реклама не спрямована на людей, молодших 21 року.

Раніше у твіттері дозволялося рекламувати лише продукти з CBD (канабідіолом – ред.). Одночасно інші соціальні медіа-платформи, зокрема Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики «без реклами канабісу» — марихуана досі є незаконною на федеральному рівні.

«Ця зміна свідчить про дедалі більше визнання канабісу як основної оздоровчої категорії, і ми сподіваємося, що вона послугує каталізатором для інших соціальних мереж, які наслідуватимуть її приклад», — сказала Кейт Лінч, представниця найбільшої компанії, що займається вирощуванням канабісу в США — Curaleaf.