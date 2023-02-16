Шведські САУ Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо, — прем’єр Крістерссон

Про це сказав у Києві прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції.

«Це станеться наскільки можливо швидко. Ми не будемо, звісно, говорити про точні дати постачання зі зрозумілих причин. Але є також ще практичні питання, пов’язані, зокрема, з підготовкою», – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що вдячний прем’єр-міністру Крістерссону за те, що лише останнім часом було виділено оборонної допомоги від Швеції Україні на суму близько 1 млрд дол.

«Особливо наші воїни очікують на нещодавно схвалений пакет – блискучі шведські «арчери», одну з найкращих у світі артилерійських систем», — додав він

Шведський прем’єр також торкнувся питання надання Україні винищувачів.

«Щодо винищувачів, минулого тижня Швеція сказала те саме, що й інші країни: «Ми не виключаємо». Зараз не час для такого виключення. Але ми маємо водночас визнати, що є міжнародна коаліція, яка робитиме перші кроки. Ми розуміємо, що для України це не має бути задовгий час, але мають місце й національні міркування, країни мають думати, як вони захищатимуть себе. Цей процес триває», – додав Крістерссон.