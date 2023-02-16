Розвідка Британії вважає, що росіяни не вдаватимуться до масованого застосування авіації

Про це у щоденному звіті пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка стверджує, що повітряно-космічні сили Росії продовжують розгортати таку ж кількість літаків у ході бойових дій в Україні, як і протягом багатьох місяців. За останній тиждень кількість вильотів росіян зросла після певного сповільнення. Повітряна активність зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року.

Британські аналітики зазначають, що загалом російська авіація стримана високою загрозою з боку української ППО та розосередженим базуванням через загрозу ударів по аеродромах. Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою РФ територією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ударну роль.

При цьому британці розходяться в оцінках кількості знищених російських літаків із Генштабом ЗСУ та вказують цифру 130 проти 298 за українськими офіційними даними.

«По всій Росії, ймовірно, зберігається майже неушкоджений парк із приблизно 1500 військових літаків з екіпажами, попри втрату понад 130 з них з початку вторгнення. Однак малоймовірно, що РФ зараз готується до різкого розширення повітряної кампанії, оскільки за нинішніх обставин на полі бою вона, ймовірно, зазнає невиправданих втрат авіації», — дійшли висновку в розвідці Британії.