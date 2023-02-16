Росіяни вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу ракетами Х-22

Про це поінформував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

«Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах», — повідомив речник, говорячи про нічну масовану атаку по Україні 16 лютого.

Юрій Ігнат додав, що маса бойової частини таких ракет — близько 950 кг, а можлива похибка у влучанні складає 600 метрів:

«Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати», — резюмував він.