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Росіяни вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу ракетами Х-22

ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
16 лютого російська армія вдарила по Полтавщині: загарбники влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці ракетами Х-22, які неможливо перехопити засобами ППО

Про це поінформував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

«Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах», — повідомив речник, говорячи про нічну масовану атаку по Україні 16 лютого.

Юрій Ігнат додав, що маса бойової частини таких ракет — близько 950 кг, а можлива похибка у влучанні складає 600 метрів:

«Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати», — резюмував він.

16 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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