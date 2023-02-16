Росія застосувала комбіновану тактику, використавши дрони, стратегічну авіацію та 8 «калібрів»

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Той ракетоносій, який перебував на службі, ми його спостерігали, знали, що він споряджений 8 ракетами типу «Калібр». (Він, — ред.) випустив свій весь свій заряд, але ППО південного напрямку спрацювала на відмінно — збиті всі 8 ракет типу «Калібр» — 6 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною», — наголосила вона.

За словами Гуменюк, в купі з цим ворог використав й інші способи ураження — це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації.

«Були пуски інших ракет. У нашому регіоні (південному, — ред.) вони не зафіксовані. Але ми говоримо, що спостерігали проліт ракет і в інших регіонах. Знаємо, що є влучання у Львівській області», — сказала вона.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК «Південь» відзначила, що тактика ворога змінюється з наявності можливостей.

«Це якраз говорить про використання комбінованого способу. Якщо напередодні вони намагалися вишукувати засоби ППО. Нашою (ППО, — ред.), в тому числі, були зафіксовані ті таємничі кульки і в південних регіонах», — додала Гуменюк.

Військові не виключають повторну атаку ворога вдень 16 лютого.

«Цілком ймовірно (що обстріл повториться, — ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки», — зауважила вона.