Уночі Повітряні сили знищили 16 з 32 російських ракет Шведські САУ Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо, — прем’єр Крістерссон » РФ втратила в Україні вже понад 140 тис. військових За добу 15 лютого захисники ліквідували 690 окупантів, 6 ворожих танків, 3 артилерійські системи, а також БПЛА й гелікоптер Про це мовиться на сторінці Генерального штабу ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 140 460 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3296 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6517 (+10) од,

артилерійських систем – 2306 (+3) од,

РСЗВ – 466 (+0) од,

засоби ППО ‒ 239 (+3) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),

крилаті ракети ‒ 857 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 219 (+0). Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ звітував, що на Луганщині загарбники закрили цивільний хірургічний корпус лікарні для надання допомоги пораненим військовим РФ, а в Новій Каховці росіяни проводять диверсії з відібраними в місцевих плавзасобами.