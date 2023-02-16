РФ втратила в Україні вже понад 140 тис. військових

Про це мовиться на сторінці Генерального штабу ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 140 460 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3296 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6517 (+10) од,
- артилерійських систем – 2306 (+3) од,
- РСЗВ – 466 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 239 (+3) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 219 (+0).
- Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ звітував, що на Луганщині загарбники закрили цивільний хірургічний корпус лікарні для надання допомоги пораненим військовим РФ, а в Новій Каховці росіяни проводять диверсії з відібраними в місцевих плавзасобами.
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