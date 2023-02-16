Резніков зустрівся зі Столтенбергом: обговорили подальші кроки імплементації стандартів НАТО

Про це Резніков повідомив у Facebook.

«Обговорили з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наші успішні рішення щодо подальших кроків імплементації стандартів НАТО. Серед них — впровадження системи LOGFAS — однієї з інформаційних систем логістики НАТО та країн-членів НАТО», — написав він.

«Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в силах оборони України, так і з нашими партнерами», — пояснив міністр.

Резніков розповів Столтенбергу, як працює LOGFAS в Україні, і отримав схвальну оцінку.