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Резніков зустрівся зі Столтенбергом: обговорили подальші кроки імплементації стандартів НАТО

Резніков і Столтенберг
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Предметом розмови була імплементація стандартів Альянсу

Про це Резніков повідомив у Facebook.

«Обговорили з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наші успішні рішення щодо подальших кроків імплементації стандартів НАТО. Серед них — впровадження системи LOGFAS — однієї з інформаційних систем логістики НАТО та країн-членів НАТО», — написав він.

«Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в силах оборони України, так і з нашими партнерами», — пояснив міністр.

Резніков розповів Столтенбергу, як працює LOGFAS в Україні, і отримав схвальну оцінку.

16 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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