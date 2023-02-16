Резников уверен, что союзники поставят Украине самолеты

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в среду, что он «абсолютно» уверен в том, что западные страны поставят Киеву истребители несмотря на то, что некоторые из них до сих пор прохладно относились к этой идее.

В последние недели президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц также исключил возможность отправки истребителей.

Другие страны, в частности, Польша, дали понять, что они открыты для этой идеи, но будут действовать только при широкой поддержке Запада.

Великобритания заявила, что обеспечит обучение украинских пилотов истребителей, но пока не уточнила, будет ли она поставлять истребители.

В интервью агентству Reuters в Брюсселе Резников отметил, что союзники Украины уже предоставили ряд западных систем вооружений после того, как первоначально заявили, что не будут этого делать. «Невозможное стало возможным», – подчеркнул он.

«Это защитит, прежде всего, наше гражданское население и, конечно, наши вооруженные силы», – сказал он.

Некоторые западные официальные лица также отметили, что на поставку истребителей и обучение украинских пилотов, скорее всего, уйдет много месяцев. Другие также выразили опасения, что поставка западных истребителей может обернуться опасной эскалацией войны.

Выступая на следующий день после встречи в Брюсселе с министрами обороны стран НАТО и коалицией из более чем 50 стран, поддерживающих Киев, Резников сказал, что союзники оценивают, какая модель истребителей лучше всего подойдет для Украины.

На вопрос, уверен ли он, что в конце концов Украина получит реактивные самолеты, Резников ответил: «Абсолютно, я уверен».

Резников сказал, что противовоздушная оборона остается приоритетом Украины в плане военной помощи. По его словам, если Россия начнет крупное наступление, то она задействует свои собственные военно-воздушные силы.

«Это реальная угроза, поэтому нужны новейшие, более современные самолеты – чтобы остановить их, победить их, сдержать их», – подчеркнул он.

Резников также заявил в среду, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его остаться на посту министра обороны. Комментарий поступил после того, как высокопоставленный представитель партии Зеленского заявил, что Резников будет заменен.