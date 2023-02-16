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Республиканцы инициировали расследование о происхождении COVID-19

Законодатели запросили у чиновников документы по гипотезе случайной утечки вируса из лаборатории в Китае

Республиканцы Палаты представителей начали расследование происхождения COVID-19, направив ряд писем действующим и бывшим чиновникам администрации Джо Байдена с просьбой предоставить документы и дать свидетельские показания.

Республиканские председатели комитета палаты по надзору и подкомитета по коронавирусной пандемии запросили у нескольких человек информацию по гипотезе случайной утечки вируса из лаборатории в Китае.

Среди лиц, которым был направлен запрос, – главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи.

16 февраля, 2023 | Category: Новости, США

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