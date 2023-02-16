Блинкен опасается реакции Путина на наступление на Крым Половина американцев поддерживает военную помощь Украине » Республиканцы инициировали расследование о происхождении COVID-19 Законодатели запросили у чиновников документы по гипотезе случайной утечки вируса из лаборатории в Китае Республиканцы Палаты представителей начали расследование происхождения COVID-19, направив ряд писем действующим и бывшим чиновникам администрации Джо Байдена с просьбой предоставить документы и дать свидетельские показания. Республиканские председатели комитета палаты по надзору и подкомитета по коронавирусной пандемии запросили у нескольких человек информацию по гипотезе случайной утечки вируса из лаборатории в Китае. Среди лиц, которым был направлен запрос, – главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи.