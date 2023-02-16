Проект резолюции Генассамблеи ООН призывает к выводу российских войск из Украины

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, который должен быть вынесен на голосование на специальной сессии на следующей неделе, призывает к прекращению военных действий в Украине и достижению мира, обеспечивающего «суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность» Украины.

Ожидается, что Генеральная Ассамблея одобрит резолюцию на заседании 23 февраля, за день до первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Проект резолюции призывает ООН и государства-члены поддерживать дипломатические усилия по достижению мира.

Документ также требует от России прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и немедленно вывести свои войска из этой страны.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически обязывающими, но они имеют политический вес как отражающие мнение мирового сообщества.

Генеральная Ассамблея уже одобрила ряд резолюций, которые выражали поддержку Украине и критиковали военные действия России.