Половина американцев поддерживает военную помощь Украине

Число американцев, выступающих за поставки оружия Украине и оказание прямой экономической помощи Киеву, остается высоким, но сократилось.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Центра исследований публичной политики Associated Press – NORC, опубликованные накануне первой годовщины российского вторжения в Украину.

Около половины, 48% опрошенных, выступили за отправку американского оружия Украине. Против этого высказались 29%, еще 22% не дали определенного ответа.

При этом в мае 2022 года, менее чем через три месяца после начала войны, 60% взрослых американцев поддерживали отправку оружия Украине.

Мнение американцев по поводу прямой правительственной финансовой помощи Украине разделилось почти поровну: 37% – за, 38% – против, 23% не дали определенного ответа.

Признаки ослабления поддержки Украины появились в то время, когда президент США Джо Байден готовится отправиться в Польшу на следующей неделе, чтобы отметить первую годовщину крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

«Я сочувствую Украине и переживаю за них, но мне кажется, что в первую очередь нам нужно позаботиться о приоритетных вещах у себя дома», – заявил 44-летний Джо Эрнандес из Роклина, штат Калифорния.

Байден не раз говорил, что США будут помогать Украине «столько, сколько потребуется» для противостояния российскому вторжению, которое началось 24 февраля прошлого года.

Однако в частном порядке представители администрации предупреждали украинских чиновников, что терпение разделенного Конгресса и американской общественности по поводу расходов на войну, конец которой не проглядывается, не безгранично.

В 2022 году Конгресс одобрил выделение около 113 миллиардов долларов в виде экономической, гуманитарной и военной помощи.

Опрос показал, что только 19% американцев очень уверены в способности Байдена справиться с ситуацией в Украине, 37% выразили лишь некоторую уверенность, а 43% заявили, что у них нет такой уверенности.

37-летний Алекс Хоксенг из Мидленда, штат Техас, ожидает, что республиканцы займут более жесткую позицию в отношении расходов на Украину.

«Думаю, Байдену стоит больше беспокоиться об инфляции, – сказал республиканец Хоксенг. – Мы не должны лезть туда. Украина находится на другом конце света, а у нас своих проблем хватает».

Опрос показал, что большинство американцев, 63%, по-прежнему выступают за экономические санкции против России, хотя и этот показатель сократился с 71% в мае прошлого года.

При этом 59% считают, что ограничение ущерба американской экономике важнее эффективных санкций против России, даже если это означает, что санкции будут менее эффективными.

Почти год назад ситуация была обратной: тогда 55% считали более важным эффективность санкций против России, даже если это означало бы ущерб для американской экономики.

В целом опрос показал, что около четверти американцев, 26%, считают, что США должны играть важную роль в ситуации с Украиной, что меньше, чем 40% в марте 2022 года.