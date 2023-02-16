Передані Україні танки зруйнують здатність Росії вести механізовану війну – ISW

Американські аналітики вважають, що нездатність Росії відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що РФ за рік повномасштабного вторгнення втратила близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.

За словами очільника міністерства оборони Великої Британії Бена Воллеса, дві третини російських танків знищені або непридатні.

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що Кремль, ймовірно, визнає, що низький рівень промислового виробництва Росії є “критичною слабкістю”, і що російське виробництво не відповідає довгостроковим вимогам Кремля.

Аналітики нагадують, що заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 лютого закликав збільшити виробництво зброї та сучасних танків. А Норвезька розвідувальна служба зазначила, що Росія все ще здатна виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танків.