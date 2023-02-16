 
 
  »

Парламент Словаччини визнав Росію країною, що підтримує тероризм

Прапор Словаччини
У четвер, 16 лютого, парламент визнав Росію країною, що підтримує тероризм, а її режим — терористичним

Про це повідомляє Аktuality.sk.

Депутати також засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю. Країна заявила, що не визнає проведення та результати псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України.

Парламент підтримав створення спецтрибуналу для РФ та засудив гібридну війну, яку веде Росія також на території Словаччини

«Національна рада Словацької Республіки вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. У постанові засуджуються масштабні напади Росії на мирне населення, цивільні об’єкти та ключову енергетичну структуру. Національні збори Словацької Республіки резолюцією визнали нинішній російський режим терористичним, а Росію — державою, що підтримує тероризм.», — йдеться у повідомленні.

16 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  