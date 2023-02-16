Парламент Словаччини визнав Росію країною, що підтримує тероризм

Про це повідомляє Аktuality.sk.

Депутати також засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю. Країна заявила, що не визнає проведення та результати псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України.

Парламент підтримав створення спецтрибуналу для РФ та засудив гібридну війну, яку веде Росія також на території Словаччини

«Національна рада Словацької Республіки вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. У постанові засуджуються масштабні напади Росії на мирне населення, цивільні об’єкти та ключову енергетичну структуру. Національні збори Словацької Республіки резолюцією визнали нинішній російський режим терористичним, а Росію — державою, що підтримує тероризм.», — йдеться у повідомленні.