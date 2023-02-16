Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки України на майже 7 млрд євро

Широка більшість у Стортингу, парламенту Норвегії, досягла згоди щодо багаторічної програми підтримки для України на 75 млрд норвезьких крон — майже 7 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії, пише «Європейська правда».

Програму підтримки назвали ім’ям лауреата Нобелівської премії миру Фрітьйофа Нансена, який у своїй роботі 100 років тому доклав зусиль для допомоги у тому числі Україні.

«Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання. Ми разом засуджуємо війну Росії проти України та підтримуємо легітимне право українського народу захищатися», — заявив прем’єр Йонас Гар Стьоре.

Щорічні внески у рамках програми складатимуть близько 15 млрд крон (понад 1,3 млрд євро), допомога надаватиметься на основі поточних потреб України, оцінку яких оновлюватимуть регулярно.

‘У поточній фазі війни особливо важлива підтримка зброєю, щоб Україна могла повернути контроль над своєю територією. У 2023 році половина наданої допомоги буде у вигляді військової допомоги«, — деталізував Стьоре.

На додачу до військової підтримки, кошти спрямують на гуманітарні потреби в Україні та сусідніх країнах – зокрема Молдові, на підтримку цивільної інфраструктури та відбудови «коли це стане можливо».