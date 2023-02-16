Начальник штаба ВВС США: «Курс переучивания на F-16 для ВСУ займет 2 – 4 месяца»

На пике интереса к военно-воздушным силам США начальник штаба ВВС США (US Air Force Chief of Staff) Чарльз Браун ответил на вопросы журналистов. Интерес к теме вызван как тремя сбитыми в воздушном пространстве Америки неидентифицированными летательными аппаратами и одним китайским аэростатом, так и дискуссиями о предоставлении Украине западных боевых самолётов.

До своего нынешнего назначения в 2020 году генерал Браун служил командующим Тихоокеанскими военно-воздушными силами, США. В Центральном командовании США (CENTCOM) он отвечал за разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях и проведение воздушных операций в районе 20 стран, охватывающем Центральную и Юго-Западную Азию, что делает его специалистом в противостоянии с Китаем.

В 2020 году журнал Time включил Брауна в список ста самых влиятельных людей в мире. Однако начинал свою военную карьеру Чарльз Браун как пилот и инструктор истребителя General Dynamics F-16 – того самого, о возможных поставках которого в Украину последнее время идут разговоры.

«Сколько времени потребуется украинским лётчикам, которые раньше летали на советских самолетах, чтобы освоить западные самолеты?» – на этот прямой вопрос журналиста генерал Чарльз Браун отвечает дипломатично: «Я не знаю ответа на этот вопрос, но скажу, основываясь на том, как мы работаем и обучаем своих пилотов-истребителей, переходящих с одного типа самолёта на другой. Курс переподготовки занимает от двух до шести месяцев в зависимости от самолета. Что касается F-16, это примерно двух-четырехмесячный курс. Это стандарт, по которому мы работаем в ВВС США».

Отвечая на вопросы о трёх сбитых пилотами ВВС США объектах, которые были не идентифицированы, генерал Браун заметил: «Мы попытаемся восстановить некоторые из сбитых нами объектов, тогда мы узнаем о них больше». Он также подтвердил, что настройки радаров североамериканской системы NORAD (North American Aerospace Defense Command) были изменены в сторону «большей чувствительности», что способствует «более тщательному изучению нашего воздушного пространства, что означает и то, что мы будем видеть больше целей, чем обычно».

«Одна из моих основных обязанностей, – подчеркнул начальник штаба ВВС США, – это обосновать потребности военно-воздушных сил в ресурсах и финансировании. Средний возраст боевых самолетов составляет сейчас около 30 лет. Большинство самолетов, которыми мы пользуемся, были спроектированы во времена операции «Буря в пустыне», когда я был пилотом. И мы видим теперь, что они начинают чаще ломаться, их обслуживание обходится дороже и занимает больше времени».

Заказывая новую технику, «мы должны дать нашим летчикам, уверенность… Должны продумать весь жизненный цикл самолета и всей платформы», – подчеркнул Браун. Мы должны представить на десятилетия вперёд, «как нам оставить позади наших противников, и сохранить репутацию самых передовых военно-воздушные сил в мире». Поэтому не удивительно, что «у ВВС больше секретных программ, чем у любого другого вида вооружённых сил», – добавил генерал.

Отвечая на вопрос о противостоянии с Китаем и перспективах возможного конфликта с Тайванем, Чарльз Браун сказал: «Я не вижу военный конфликт неизбежным. Цель мощи военно-воздушных сил состоит в том, чтобы избежать конфликта. Я хочу убедиться, что мы опережаем угрозу, что у нас есть все возможности правильного ответа при любом варианте сценария».

Таким образом мощь военно-воздушных сил рассматривается не только в разрезе прямых военных возможностей, но и в качестве решающего фактора сдерживания. Генерал Чарльз Браун поясняет: «Будем ли мы сражаться с Россией или с Китаем, в каком-то смысле сам факт начала войны является провалом сдерживания, а значит несёт в себе элементы риска поражения. Цель сдерживания – никогда не прийти к открытому конфликту. Но если мы всё же в него вступим, то должны быть в самом лучшем положении, чтобы действовать. Профессионал не играет за второе место: он играет, чтобы победить».