МКЛ со сроком замены в один месяц

Мягкие контактные линзы ежемесячной плановой замены – один из самых популярных и востребованных вариантов. Их можно носить ежедневно на протяжении 30 дней. По истечению этого периода пару необходимо заменить на новую. Перенашивание месячных контактных линз дольше положенного срока может грозить серьезными заболеваниями глаз.

Особенности и преимущества месячных линз

Такие линзы обладают хорошими характеристиками и вполне приемлемой ценой. Именно такое гармоничное соотношение цены и качества делает месячные МКЛ такими востребованными среди покупателей. МКЛ месячной замены безопасны для здоровья глаз. Период их использования не слишком большой, поэтому при правильном уходе, они все так же остаются чистыми и безопасными для глаз.

На оптическом рынке представлено много вариантов контактных линз ежемесячной замены. Это изделия таких производителей, как CooperVision, Bausch & Lomb, Alcon и многие другие. Широкий ассортимент моделей позволяет каждому человеку найти подходящий для себя вариант. Для этого лучше обратиться к профессиональному офтальмологу, который поможет подобрать модель, которая подойдет по всем показателям. Ведь это не только оптическая сила, но и радиус кривизны, биологическая совместимость тканей глаза и материала линзы и пр.

Почему линзы ежемесячной замены такие популярные?

Существует множество причин, почему месячные линзы пользуются популярностью на рынке оптики.

1. Доступная цена в сочетании с хорошим качеством и отменными оптическими показателями. Это избавляет человека от совершения лишних расходов и позволяет сэкономить бюджет.

2. Большой выбор моделей на рынке оптики, что позволяет подобрать максимально подходящий вариант. В том числе, в продаже присутствуют линзы для глаз со специфическими нарушениями зрения, такими как пресбиопия и астигматизм.

3. Позволяют выбрать удобный режим ношения. Гидрогелевые линзы месячной замены можно носить только днем, спать в них запрещено. В отличие от силикон-гидрогелевых месячных линз, которые предусматривают возможность пролонгированного и даже непрерывного ношения.

4. Небольшие требования по уходу. Месячные линзы имеют довольно небольшой срок эксплуатации, поэтому нуждаются только в классической очистке многофункциональным раствором. Дополнительное использование пероксидных систем для более глубокой механической очистки не нужно.