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Disney випустив трейлер до ремейку “Русалоньки” з Холлі Бейлі в головній ролі

У понеділок, 15 лютого, на честь 100 днів до прем’єри ремейку “Русалоньки” Disney випустив новий трейлер до фільму. Головну роль у стрічці зіграє Холлі Бейлі

Джерело: “Еспресо

Сам фільм вийде у прокат 26 травня 2023 року. Режисером кіноадаптації казки Ганса Крістіана Андерсена став Роб Маршалл, роль русалоньки дісталась темношкірій співачці Холлі Бейлі.

“Продовжуємо святкування #Disney100 з цим новим трейлером на “The Little Mermaid”! Лише 100 днів до появи в кінотеатрах!” – йдеться у твіті.

16 февраля, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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