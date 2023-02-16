ISW спрогнозував, коли Україна зможе почати масштабний контрнаступ Росія застосувала комбіновану тактику, використавши дрони, стратегічну авіацію та 8 «калібрів» » Disney випустив трейлер до ремейку “Русалоньки” з Холлі Бейлі в головній ролі У понеділок, 15 лютого, на честь 100 днів до прем’єри ремейку “Русалоньки” Disney випустив новий трейлер до фільму. Головну роль у стрічці зіграє Холлі Бейлі Джерело: “Еспресо“ Сам фільм вийде у прокат 26 травня 2023 року. Режисером кіноадаптації казки Ганса Крістіана Андерсена став Роб Маршалл, роль русалоньки дісталась темношкірій співачці Холлі Бейлі. “Продовжуємо святкування #Disney100 з цим новим трейлером на “The Little Mermaid”! Лише 100 днів до появи в кінотеатрах!” – йдеться у твіті.