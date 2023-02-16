 
«  
  »

Данілов: РФ намагається взяти Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення

Олексій Данілов
Російські окупаційні війська намагаються взяти під контроль Бахмут на Донеччині до 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю ВВС.

Він вважає, Росія намагається взяти Бахмут до 24 лютого, адже живе річницями й датами.

«Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія — це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана», — зауважив секретар РНБО.

У Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення країни, наголошує Данілов.

«Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її», — додав він.

Він підкреслив, що наступ Росії розпочався ще 24 лютого 2022 року і відтоді не припинявся, але визнав, що зараз розпочалася активізація бойових дій на Донбасі.

«Активізація дій йде, йде певний проміжок часу, вони пробують намацати слабкі місця в нашій обороні, вони зараз сконцентрували на території Донецької області, де Бахмут, величезну кількість військових, зброї, але я впевнений, що ми маємо давати їм відсіч, як би нам важко не було», — заявив Данілов.

16 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  