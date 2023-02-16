Данілов: РФ намагається взяти Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю ВВС.

Він вважає, Росія намагається взяти Бахмут до 24 лютого, адже живе річницями й датами.

«Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія — це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана», — зауважив секретар РНБО.

У Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення країни, наголошує Данілов.

«Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її», — додав він.

Він підкреслив, що наступ Росії розпочався ще 24 лютого 2022 року і відтоді не припинявся, але визнав, що зараз розпочалася активізація бойових дій на Донбасі.

«Активізація дій йде, йде певний проміжок часу, вони пробують намацати слабкі місця в нашій обороні, вони зараз сконцентрували на території Донецької області, де Бахмут, величезну кількість військових, зброї, але я впевнений, що ми маємо давати їм відсіч, як би нам важко не було», — заявив Данілов.