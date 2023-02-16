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Більшість європейців вірять в перемогу України у війні

61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України.

Про це, як пише «Європейська правда», свідчать результати опитування eupinions.

Найбільше тих, хто вірить у перемогу України, в Польщі – 81%. Найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, але й там в перемогу України вірить більше половини громадян – 51%. У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних.

Загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому.

Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 64% у Бельгії до 79% у Польщі.

Більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі.

Ізабелл Гоффманн, голова eupinions та експерт з питань Європи у Фонді Бертельсманна, зазначила, що єдність є «важливим сигналом», а спільні цінності є «наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів».

16 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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