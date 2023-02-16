Європарламент закликав надати Україні винищувачі

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.

«У резолюції, присвяченій річниці війни Росії проти України, євродепутати рішуче засуджують агресію Москви та підтверджують свою непохитну солідарність із народом і керівництвом України», — йдеться у пресрелізі.

Згідно з повідомленням, євродепутати підтверджують свою підтримку наданню військової допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідно, і закликають «серйозно розглянути питання про постачання Києву західних винищувачів і гелікоптерів, відповідних ракетних систем і значного збільшення поставок боєприпасів».

«Україна повинна бути здатною не тільки захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією», — зазначили на сайті ЄП.

Резолюція закликає ухвалити десятий пакет антиросійських санкцій до кінця лютого, а також розпочати переговори про вступ України до ЄС.