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Європарламент закликав надати Україні винищувачі

Європарламент
Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення РФ. У ній серед іншого євродепутати закликали передати Києву винищувачі

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.

«У резолюції, присвяченій річниці війни Росії проти України, євродепутати рішуче засуджують агресію Москви та підтверджують свою непохитну солідарність із народом і керівництвом України», — йдеться у пресрелізі.

Згідно з повідомленням, євродепутати підтверджують свою підтримку наданню військової допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідно, і закликають «серйозно розглянути питання про постачання Києву західних винищувачів і гелікоптерів, відповідних ракетних систем і значного збільшення поставок боєприпасів».

«Україна повинна бути здатною не тільки захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією», — зазначили на сайті ЄП.

Резолюція закликає ухвалити десятий пакет антиросійських санкцій до кінця лютого, а також розпочати переговори про вступ України до ЄС.

16 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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