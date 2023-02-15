Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, — Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом Британія не надсилатиме винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Минулого тижня президент Зеленський закликав західних союзників надати винищувачі та зброю для війни проти Росії.

«Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов’язково передамо винищувачі», — сказав Воллес, посилаючись на практичні питання.

«Ми повинні планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю», — додав він.

«Зараз питання полягає в тому, як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі і зібрати достатньо, щоб унеможливити просування Росії», — каже міністр.

Воллес зазначив, що якщо уряд подарує Україні винищувачі, він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС.