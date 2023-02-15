Швеція розглядає запит України на передачу винищувачів Gripen

Швеція отримала запит від України на передачу винищувачів Gripen. Питання розглядають, оскільки ці літаки важливі для національної оборони країни.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, відповідаючи на запитання “Європейської правди”.

“Так. Нам, звісно, відомо (про запит України), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони“, – сказав він.

Також він уточнив що наразі пріоритетом для Швеції є посилення саме протиповітряної оборони України.

Винищувачі Gripen E Повітряних сил Бразилії. Фото: Saab

“Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО“, – додав він.

Уряд Швеції вже передав Україні військову допомогу на суму близько мільярда євро та готовий продовжувати підтримку.