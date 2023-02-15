Росіяни створюють табори для “політичного виховання” депортованих з України дітей

Правозахисники з Єльської школи заявили, що вони ідентифікували щонайменше 43 табори, де утримували українських дітей. Їхньою основною метою було політичне перевиховання українців.

Про це повідомили у Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров’я.

“Кілька таборів Російська Федерація рекламувала як “інтеграційні програми”, з очевидною метою інтегрувати дітей з України в бачення російського уряду щодо національної культури, історії та суспільства”, – йдеться у звіті.

Зазначається, що у таборах утримують понад 6 тисяч вивезених з України дітей. Їхній вік від 4 місяців до 17 років. Згідно з оприлюдненим звітом Лабораторії, у Росії створили не менше 43 таборів, зокрема в Криму.

“Серед таборів 12 зосереджені навколо Чорного моря, 7 – в окупованому Криму і 10 – навколо міст Москви, Казані та Єкатеринбурга. Одинадцять таборів розташовані на відстані понад 500 миль від кордону України з Росією, зокрема два табори у Сибіру та один на Далекому Сході Росії. Точна кількість об’єктів, ймовірно, значно більша за 43”, – йдеться у документі.

При цьому у Лабораторії наголошують, що основною метою таборів є політичне перевиховання – щонайменше 32 (78%) табори, виявлені Єльським комітетом з прав людини, займаються систематичним перевихованням, яке знайомить українських дітей з орієнтованою на Росію академічною, культурною, патріотичною і/або військовою освітою.

“Численні табори, схвалені Російською Федерацією, рекламуються як “програми інтеграції” з очевидною метою інтеграції дітей з України у бачення російською владою національної культури, історії та суспільства”, – констатували дослідники.