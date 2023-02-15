Росіянам бракує інженерів, щоб запустити захоплені заводи на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України захоплені росіянами підприємства не можуть працювати на повну потужність через виїзд висококваліфікованої робочої сили

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Ворог захопив цілу низку заводів на тимчасово окупованих землях, але працювати на повну потужність вони не можуть, адже персонал відмовився працювати на росіян. Особливо гостро проблема стоїть з інженерами, які покинули регіон після окупації. Наразі, там де є технічна можливість, ворог почав виготовляти протитанкові їжаки й інші оборонні споруди (бетонні піраміди), де такої можливості немає – заводи ріжуть на метал, й вивозять лом до РФ», — розповіли у Центрі.