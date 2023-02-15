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ООН просит выделить $5,6 млрд на гуманитарную помощь Украине

ООН призвала мировое сообщество выделить 5,6 млрд долларов на гуманитарные нужды для жителей Украины и беженцев, находящихся в Европе.

Согласно опубликованному в среду плану гуманитарного реагирования, всего продовольственную и иную поддержку предполагается оказать в течение 2023 года 11,1 млн жителям Украины и 4,2 млн беженцам.

«Война идет почти год и продолжает ежедневно приносить смерть, разрушения и необходимость покидать свои дома в ошеломляющих масштабах», — говорится в заявлении заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

15 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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