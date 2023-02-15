ООН просит выделить $5,6 млрд на гуманитарную помощь Украине

ООН призвала мировое сообщество выделить 5,6 млрд долларов на гуманитарные нужды для жителей Украины и беженцев, находящихся в Европе.

Согласно опубликованному в среду плану гуманитарного реагирования, всего продовольственную и иную поддержку предполагается оказать в течение 2023 года 11,1 млн жителям Украины и 4,2 млн беженцам.

«Война идет почти год и продолжает ежедневно приносить смерть, разрушения и необходимость покидать свои дома в ошеломляющих масштабах», — говорится в заявлении заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.