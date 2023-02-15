Как спасти отношения, разрушаемые импотенцией?

Несмотря на культурные стереотипы, не все мужчины хотят секса все время. Многие из них испытывают снижение полового влечения. Люди любого пола имеют дело со сниженным либидо этим, так что не думайте, что это всегда женщины, которые перестают хотеть секса в длительных отношениях.

Секс в романтических отношениях

Важен ли секс в романтических отношениях? Некоторые пары заявляют о счастливых полноценных отношениях, не занимаясь сексом или делая это редко. Однако многие хотят иметь сексуальную связь со своим романтическим партнером. Но часто по причине низкого либидо или других расстройств эректильной функции мужчине сложно достигать и удерживать эрекцию. Тогда на помощь приходят медицинские препараты. Заказать средства для потенции, которые выручат в интимный момент, можно на сайте https://viagra-shop.in.ua/. Люди, как правило, получают удовольствие от секса, как только начинают им заниматься, даже если изначально не были в настроении.

Мало интима? Не беда

Существует тесная связь между хорошей сексуальной жизнью и счастливыми отношениями. При этом, насколько важен секс и какое его количество считается удовлетворительным, зависит от вовлеченных в них людей. Некоторые пары не очень заинтересованы в интиме. Секс имеет тенденцию уменьшаться в длительных отношениях, начало которых, как правило, связано с большим количеством сексуальной энергии. По мере того как всплеск химических веществ проходит, партнеры переходят к более регулярным приливам и отливам желания, которое обычно ниже, чем сексуальный драйв на начальном этапе связи. Тогда мужчине можно попробовать средства для потенции, самые популярные среди которых:

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Не заниматься сексом тоже нормально

Интерес людей к сексу приходит и уходит поэтапно в зависимости от множества факторов. Стрессы, недостаток сна, гормональные колебания, побочные эффекты лекарств, проблемы с психическим здоровьем могут стать причиной нежелания. Это нормально, когда в отношениях не хочется заниматься сексом. Не следует за это судить себя или своего партнера. Кроме того, снижение либидо иногда может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем. Лучше обратиться к врачу для выяснения причин снижения влечения. Если партнеры не заинтересованы в сексе, возможно, существуют глубинные проблемы в отношениях, которые замалчиваются и требуют решения.