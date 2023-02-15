Израиль впервые в своей истории экспортировал партию нефти

Newsru.co.il передает: В понедельник, 13 февраля, греческая компания Energean, разрабатывающая израильское месторождение природного газа «Кариш» в Средиземном море, погрузила на танкер SELIGER партию нефти для глобальной трейдерской компании Vitol.

Эта партия нефти вошла в историю как первая, экспортированная Израилем. Она была добыта вместе с газом из месторождения «Кариш». Ранее на территории Израиля добывались незначительные объемы нефти, в том числе – в месторождении «Левиатан», однако все они направлялись на израильские нефтеперерабатывающие заводы.

Точные объемы добываемой в «Карише» нефти не указываются, однако, как сообщает Financial Times, объемы добычи нефти компанией Energean в принадлежащих ей месторождениях в Египте, Израиле, Хорватии и Италии, после начала добычи нефти из «Кариша» увеличатся с 41 тысячи баррелей в сутки до 150 тысяч баррелей в сутки к концу 2023 года и до 200 тысяч баррелей в сутки к концу 2024 года.

Согласно сообщению, начало экспорта нефти сопровождалось повышенными мерами безопасности. Танкер SELIGER выключил свои системы отслеживания перед подходом к платформе «Кариш». Кроме того, к платформе было подогнано пожарное судно Aurora.