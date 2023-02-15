Европейские страны бросились закупаться израильским оружием



Эксперты в области вооружения уже назвали эту тенденцию «эффектом Путина»: российское вторжение на Украину вызвало огромный интерес европейских стран к израильскому оружию. Этому посвящена статья в издании «Калькалист»: поводом к материалу послужило сообщение о готовящейся крупной сделке между израильского концерна «Эльбит» и правительством Дании.

Копенгаген заинтересован в приобретении новейших израильских самоходных артиллерийских установок «Атмос» и ракетных установок «Пульс». Предполагаемая сумма сделки — более четверти миллиарда долларов США.