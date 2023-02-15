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Европейские страны бросились закупаться израильским оружием

Elbit Systems подписала контракт на поставку новых самоходных гаубиц для ВС Израиля - ВПК.name
Эксперты в области вооружения уже назвали эту тенденцию «эффектом Путина»: российское вторжение на Украину вызвало огромный интерес европейских стран к израильскому оружию. Этому посвящена статья в издании «Калькалист»: поводом к материалу послужило сообщение о готовящейся крупной сделке между израильского концерна «Эльбит» и правительством Дании.

Копенгаген заинтересован в приобретении новейших израильских самоходных артиллерийских установок «Атмос» и ракетных установок «Пульс». Предполагаемая сумма сделки — более четверти миллиарда долларов США.

Автор статьи отмечает, что если еще совсем недавно европейские правительства неохотно закупали израильское вооружения, опасаясь проблем с общественным мнением внутри страны, то война на Украине резко изменила отношение к этому вопросу. Европа обеспокоена возможными агрессивными намерениями России и бросилась закупать качественное израильское вооружение — такое мнение высказал один из собеседников журналиста.

Как отмечается в статье, за последние месяцы израильские компании заключили в Европе контракты о поставке вооружения на сотни миллионов долларов.
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Румыния приобрела партию израильских беспилотников на сумму в 410 млн долларов, Швеция — мобильные передвижные комплексы, сделка оценивается в 50 млн долларов, Польша — симуляторы для подготовки пилотов самолетов F-16, стоимость сделки — десятки миллионов долларов.

ЭЛЛА ГОРЕЦКАЯ https://www.9tv.co.il/item/54572

15 февраля, 2023 | Category: Израиль, Новости

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