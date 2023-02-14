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За добу Росія втратила в Україні 740 солдатів, 2 літаки та 4 безпілотники

втрати окупантів
За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 139 тис. військових, 298 літаків і 2011 безпілотників

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3286 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8)
  • артилерійських систем – 2299 (+9)
  • РСЗВ – 466 (+1)
  • засобів ППО ‒ 234 (+0)
  • літаків – 298 (+2)
  • гелікоптерів – 286 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 857 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5)
  • спеціальної техніки ‒ 218 (+1)

Повідомляють, що остаточні дані уточнюються.

14 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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