В Албанії мітингувальники намагалися захопити будівлю парламенту під час масових протестів В Украине погибли уже трое российских криминальных авторитетов из 1990-х годов » За добу Росія втратила в Україні 740 солдатів, 2 літаки та 4 безпілотники За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 139 тис. військових, 298 літаків і 2011 безпілотників Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3286 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8)

артилерійських систем – 2299 (+9)

РСЗВ – 466 (+1)

засобів ППО ‒ 234 (+0)

літаків – 298 (+2)

гелікоптерів – 286 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4),

крилатих ракет ‒ 857 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5)

спеціальної техніки ‒ 218 (+1) Повідомляють, що остаточні дані уточнюються.