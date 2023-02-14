В эпицентре землетрясений в Турции нашелся уцелевший город без погибших

Его мэр строго следил за исполнением строительных норм и запрещал незаконное строительство.

Город Эрзинь с населением 42 тысячи человек расположен в провинции Хатай — одной из самых пострадавших от землетрясений. Однако город отделался повреждением зданий. «У нас не было ни человеческих жертв, ни травм, ни обрушений», — заявил мэр Оккеш Эльмасоглу в интервью турецкому телеканалу ТВ5.

Он объясняет это запретом на любые нарушения стандартов строительства и строгими проверками — несмотря на недовольство застройщиков.

«Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей. Зато моя совесть чиста», — сказал Эльмасоглу.

Оккеш Эльмасоглу был избран мэром города от Народно-республиканской партии на местных выборах 31 марта 2019 года. Эльмасоглу сам родился и вырос в Эрзине. После окончания университета и службы в армии он вернулся в родной город, где и дослужился до должности мэра.