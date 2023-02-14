У Росії немає можливостей для захоплення Києва – США

Армія РФ зосереджує наявні сили на сході України, і Київ навряд чи може стати метою її наступу – попри наявні загрози з повітря.

Таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі, повідомляє “Укрінформ”.

“Щодо Києва… Завжди є потенціал для повітряних загроз, ракетних атак. Київ – столиця і важлива ціль у війні. Я ніколи не недооцінюю спроможності росії атакувати, але наразі ми не бачимо суттєвих можливостей для цього”, – сказав Міллі.

За його словами, російський наступ уже відбувається, переважно в районі Бахмута, “лінія фронту від Харкова до Херсона є досить стабільною попри потужні бої”.

Найбільша динаміка, на думку генерала, спостерігається навколо Бахмута, де українські Сили оборони відбивають ворожі атаки, переважно ПВК “Вагнер”.

“Це дуже важлива битва на виснаження з надзвичайно високими рівнем жертв, особливо з російської сторони”, – заявив Міллі.

На його думку, ця битва може тривати тижнями. Він вважає, що українці будуть захищатися: “у них є можливості”.