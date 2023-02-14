Стрельба в Университете штата Мичиган: три человека погибли, пятеро ранены

Не менее трех человек погибли и пять получили ранения в результате нескольких случаев стрельбы в Университете штата Мичиган.

Временный заместитель главы департамента полиции кампуса Крис Розман сообщил журналистам в ночь на вторник, что все раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.

Розман сообщил, что предполагаемым стрелком является 43-летний мужчина, который позднее был найден мертвым за пределами кампуса с причиненным себе огнестрельным ранением и что он «столкнулся с правоохранительными органами».

Розман заявил, что подозреваемый никак не был связан с университетом.