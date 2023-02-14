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Стрельба в Университете штата Мичиган: три человека погибли, пятеро ранены

Mесто стрельбы в Беркей-холле в кампусе Мичиганского государственного университета, 13 февраля 2023 года, в Ист-Лансинге, штат Мичиган.

Подозреваемый позднее был найден мертвым

Не менее трех человек погибли и пять получили ранения в результате нескольких случаев стрельбы в Университете штата Мичиган.

Временный заместитель главы департамента полиции кампуса Крис Розман сообщил журналистам в ночь на вторник, что все раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.

Розман сообщил, что предполагаемым стрелком является 43-летний мужчина, который позднее был найден мертвым за пределами кампуса с причиненным себе огнестрельным ранением и что он «столкнулся с правоохранительными органами».

Розман заявил, что подозреваемый никак не был связан с университетом.

14 февраля, 2023 | Category: Новости, США

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