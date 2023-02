У Росії немає можливостей для захоплення Києва – США НАТО розробляє інструкції на випадок участі у високоінтенсивному конфлікті » США можуть надати чи дозволити реекспорт F-16 Україні – Financial Times США можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або дати дозвіл на їхній реекспорт, пише Financial Times із посиланням на джерела у Вашингтоні. Як зазначає видання, американські чиновники визнають, що, найімовірніше, нададуть Києву «досконалішу авіацію в міру затягування війни або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн». За даними Financial Times, питання надання літаків обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 14 лютого. Для Києва питання постачання винищувачів «не менш важливе», ніж питання постачання боєприпасів, зазначили співрозмовники FT. Як пише видання, головну увагу на зустрічі в Брюсселі буде приділено постачанню Україні боєприпасів та систем протиповітряної оборони (ППО), оскільки саме це необхідно українській армії на тлі наступу Росії. «Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО», – розповів співрозмовник FT. Також, за даними видання, на зустрічі у форматі «Рамштайн» може обговорюватися встановлення прямих контактів між Україною та західними компаніями з виробництва зброї. При цьому The Washington Post із посиланням на джерела пише, що адміністрація президента США попередила владу України, що у війні настає вирішальний момент, і українська армія має досягти якнайбільше успіхів на полі бою, поки вона отримує великі обсяги західної військової допомоги. Про те, що наступні місяці будуть критичними, українській владі повідомили американські чиновники, які відвідали Київ у січні. Попри обіцянки підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», американська влада вважає, що останній пакет західної допомоги Києву дає найкращі шанси переламати хід війни. У майбутньому, на думку співрозмовників видання, ситуація може бути не такою сприятливою, оскільки республіканці, які тепер контролюють Палату представників, налаштовані на скорочення підтримки України. Незрозуміло також, чи збережуться на колишньому рівні постачання зброї Києву з боку Європи, пише газета. «Стільки, скільки потрібно» стосується масштабів конфлікту. Це не стосується суми допомоги», — заявив один із співрозмовників видання. «Ми і далі їм пояснюватимемо, що не можемо робити абсолютно все протягом невизначеного часу», – цитує видання високопосадовця уряду США. Влітку цього року закінчується дія нинішнього пакету допомоги Україні, після чого забезпечувати підтримку Києва буде складніше. Зараз адміністрація Байдена працює з Конгресом, щоб виділити Україні ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Очікується, що про новий пакет оголосять у річницю російського вторгнення разом із новими санкціями проти Росії. Співрозмовники видання в адміністрації Байдена вважають, що навесні Росія, як очікується, розпочне наступ, а Україна може перейти у контрнаступ, щоб повернути втрачені території. При цьому українським військам, на думку американських чиновників, буде складно одночасно і захищати Бахмут на Донеччині, і розпочати весняний контрнаступ. Втрата Бахмута не призведе до «значного стратегічного зрушення на полі бою», а «якщо Україна продовжить вести бої скрізь, куди Росія направляє свої війська, це працюватиме лише на руку Москві», – сказав один із співрозмовників видання. Крім того, за інформацією газети, американська розвідка дійшла висновку, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим. Українській армії поки що не під силу звільнення добре укріпленого Кримського півострова, вважають американські спецслужби. Київ же заявляє, що його метою є звільнення всіх українських земель – у міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто, включаючи анексований Крим. В адміністрації Байдена вважають, що зараз необхідно зробити все, щоб Україна найближчим часом зуміла відвоювати якнайбільше території, перш ніж розпочати переговори з Росією, пише The Washington Post.