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США готують для України рекордний пакет допомоги загальною близько $10 млрд

США готують для України рекордний пакет допомоги загальною близько $10 млрд, — The Washington Post.

▪️Джерела видання повідомляють, що пакет включатиме і військову допомогу, і пряму бюджетну підтримку та буде приурочений до річниці російського вторгнення. Приблизно в цей же час США також оголосять про нові санкції проти РФ;

▪️Представники Білого дому вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли РФ розпочне наступ, а Україна розпочне контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території;

14 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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