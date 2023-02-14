Спецслужби Норвегії заявили, що загроза з боку Росії щодо їхньої країни є однією з найбільших

У Норвегії вважають, що Росія несе одну з найбільших загроз для їхньої країни. У Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліцейської безпеки (PST) заявили, що РФ зацікавлена в отриманні секретної інформації.

Джерело: #Букви

За словами очільниці PST Беате Гангос, особливу загрозу для розвідки Норвегії несе Росія. Вона наголосила, що незабаром буде річниця російського вторгнення. Хоча дипломатичні та економічні зв’язки із Заходом розірвано – розвідувальна загроза з боку росіян й досі існує.

“Немає сумніву, що умови праці стали дещо складнішими після початку війни, оскільки більшість людей привернуло до неї більше уваги. Але у нас немає причин хвилюватися менше, ніж рік тому. Я думаю, що зараз буде важливо розглянути інші способи, якими Росія може скористатися для отримання інформації”, – заявила Ганос.