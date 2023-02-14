Союзники працюють над ефективним контрнаступом ЗСУ навесні, — Остін

Союзники України очікують контрнаступу ЗСУ навесні. Вони працюють над тим, щоб Україна мала все для нього і він був ефективним

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн групи «Раймштайн», яку транслював Еспресо.

«Україна хоче використати першу будь-яку можливість, аби досягти вигідних умов на полі бою для себе. Ми очікуємо контратак ЗСУ навесні. Всі наші партнери та союзники працюють важко над тим, щоб Україна мала все для переходу у контрнаступ і він був ефективним», — зазначив він.

Остін додав. що союзника вважають, що в українців буде вікно можливостей використати таку ініціативу і продовжувати змінювати ситуацію в бою.

«Ми будемо обговорювати з партнерами, що ми ще можемо надати Україні. Ми хочемо надавати якомога швидше і якомога більше. Українські солдати зараз вчаться на техніці у ЄС. Ми сподіваємось, що краще навчені солдати будуть досягатимуть успіху на полі бою», — підсумував міністр оборони США.