Росія не накопичила достатньо сил для прориву на жодному з напрямків

Російська армія не змогла накопичити достатньо сил для прориву на жодному з напрямків попри те, що продовжує атакувати українських бійців у кількох районах

Про це інформує міноборони Великої Британії у твіттері.

Зазначають, що за останні три дні вагнерівці досягли невеликих успіхів біля Бахмута, біля села Красна Гора. Проте українські захисники тримають оборону на цьому напрямку.

«Тактичне просування росіян на південь від міста, імовірно, не досягло значного прогресу», — повідомляє британська розвідка.

Також зазначають, що ворожі війська безперервно намагаються наступати на напрямку Кремінна — Сватове, що на Луганщині. Утім наразі це лише локальні бої, чиї масштаби надто малі для досягнення значного прориву.

Крім того, Росія, імовірно, прагне повернути назад деякі успіхи українських військ, яких вони досягнули восени 2022 року. За даними британської розвідки, найближча мета загарбників — просунутися на захід до річки Жеребець.

«Загалом поточна оперативна картина свідчить про те, що російські сили отримують накази просуватися в більшості секторів, але вони не накопичили достатню наступальну бойову потужність на жодному напрямку для досягнення вирішального ефекту», — наголосили у розвідці.