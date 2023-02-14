Очільник Пентагону назвав країни, які планують передати Україні танки Leopard

Міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

Про це, як повідомляє кореспондент «Європейської правди» з Брюсселя, Остін сказав перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard 2», – перерахував очільник Пентагону.

Він також нагадав, що США, Чехія і Нідерланди спільно передають понад 90 танків Т-72 на додачу до рішення Польщі надати свої Т-72. А Британія передає роту головних бойових танків Challenger і «спільно з кількома країнами шукає джерела для постачання Україні додаткових боєприпасів».