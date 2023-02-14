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Норвегія поставить Україні 12 танків

Норвегія поставить Україні 12 танків

Влада Норвегії прийняла рішення виділити Україні 12 танків різних типів, заявив глава норвезького Міноборони Бйорн Арільд Грам.

«Норвегія пожертвує Україні вісім танків і до чотирьох танків особливого призначення. Також влада виділить фонди для придбання боєприпасів та запчастин, сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам», — йдеться у заяві норвезького уряду.

У заяві не уточнили, які саме танки Осло передасть Києву. Однак, згідно з документом, Норвегія направить до Європейського фонду миру близько $24,7 млн для закупівлі боєприпасів та запчастин до танків Leopard 2.

На початку лютого прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере запропонував виділяти по 15 млрд норвезьких крон (приблизно $1,5 млрд) щорічно протягом п’яти років для надання гуманітарної та військової допомоги Україні.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2 і 178 танків Leopard 1. При цьому німецька влада надає союзникам дозвіл на те, щоб і вони теж постачали в Україну танки Leopard 2.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Є також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. од. цього танка.

14 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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