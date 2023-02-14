Норвегія поставить Україні 12 танків

Влада Норвегії прийняла рішення виділити Україні 12 танків різних типів, заявив глава норвезького Міноборони Бйорн Арільд Грам.

«Норвегія пожертвує Україні вісім танків і до чотирьох танків особливого призначення. Також влада виділить фонди для придбання боєприпасів та запчастин, сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам», — йдеться у заяві норвезького уряду.

У заяві не уточнили, які саме танки Осло передасть Києву. Однак, згідно з документом, Норвегія направить до Європейського фонду миру близько $24,7 млн для закупівлі боєприпасів та запчастин до танків Leopard 2.

На початку лютого прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере запропонував виділяти по 15 млрд норвезьких крон (приблизно $1,5 млрд) щорічно протягом п’яти років для надання гуманітарної та військової допомоги Україні.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2 і 178 танків Leopard 1. При цьому німецька влада надає союзникам дозвіл на те, щоб і вони теж постачали в Україну танки Leopard 2.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Є також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. од. цього танка.