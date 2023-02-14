«Нам треба йти далі»: Гутерреш закликав готуватися до створення «ООН 2.0»

Держави-члени ООН повинні готуватися до посилання потенціалу та модернізації Організації Об’єднаних Націй у XXI сторіччі, щоб створити оновлену версію Організації «ООН 2.0»

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на засіданні Генасамблеї ООН.

«Організації Об’єднаних Націй недостатньо мати правильний порядок денний. Їй необхідні знання та досвід, щоб працювати з державами-членами для реалізації цього порядку денного. Нам потрібні нові навички, новий досвід, нові стратегії та програми», — наголосив Гутерреш.

Він зазначив, що планує підготувати аналітичну записку, яка буде присвячена баченню «ООН 2.0». У записці буде викладено пропозиції у кількох галузях, які будуть спрямовані на більш ефективну підтримку країн-членів ООН у найближчі роки. Мовиться про галузі цифрових технологій, інновацій, прогнозування та поведінкових наук.

Раніше з нагоди 75-ї річниці створення ООН держави-члени зобов’язані зміцнювати глобальне управління на користь нинішнього та майбутніх поколінь. Вони звернулися до Гутерреша з проханням надати рекомендації щодо наявних проблем і майбутніх викликів ООН. Тож 10 вересня 2021 року була представлена доповідь «Наш загальний порядок денний», у якому викладено концепцію розвитку глобального співробітництва на наступні 25 років.

Гутерреш зазначив, що за 18 місяців з моменту представлення доповіді «Наш загальний порядок денний» в ООН досягли значного прогресу. Зокрема стався прорив у питання відшкодування витрат і збитків (у наслідок кліматичних змін). Крім цього, провели Саміт з трансформації освіти та створено Молодіжне бюро ООН.

«Але це, безперечно, лише початок – нам треба йти далі», — наголосив Гутерреш.

Він додав, що наразі колективні механізми розв’язання глобальних проблем не відповідають масштабу викликів. Також генсек ООН висловив сподівання, що результатом Саміту майбутнього стане формування «Пакту майбутнього». Він включатиме дії зі створення чесної та справедливої глобальної фінансової безпеки, а також зобов’язання щодо забезпечення безпеки, миру та стійкості планети й розвиток технологій, які б служили людству та захищали майбутні покоління.

«Цей рік має стати роком, коли ми закладемо основи для більш ефективної глобальної співпраці, здатної впоратися з сьогоднішніми викликами, а також з новими ризиками та погрозами у майбутньому», — підсумував Гутерреш.