Молдова временно закрыла свое воздушное пространство

«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорту», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании AirMoldova.

Как сообщается, решение принято по соображениям безопасности» и действует до 16.00 (17.00 мск).

Официально причина этого решения не называется. По неподтвержденной властями информации молдавских СМИ, в небе над страной замечен неизвестный дрон.

При этом ряд рейсов задержан на несколько часов, а регистрация пассажиров в Кишиневе на ближайшие рейсы продолжается.