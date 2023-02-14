Мобілізовані росіяни не мають досвіду, необхідного для наступу – ISW

Використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

В інституті нагадали, що представник українського оперативного командування «Таврійськ» Олексій Дмитрашківський заявив, що російським військовим доведеться втретє доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти через втрати під Вугледаром. Він зазначив, що до поразки у Вугледарі 155-та бригада морської піхоти налічувала 5 тис. військовослужбовців.

При цьому ISW наводить слова російського військовослужбовця 155-ї морської піхотної бригади, який брав участь у штурмі Вугледара. Він розповів, що бригада на 80-90% була укомплектована мобілізованими.

«Подальше використання Росією мобілізованих, які не змогли виконати військові завдання, такі як виявлення мінних полів і не мають знань, як діяти, якщо вони на них натрапили, вказує на те, що мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, який потрібен для успішного ведення механізованого наступу. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, їм бракує згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій», – йдеться у звіті ISW.

«Росія може перекинути на Вугледарський фронт додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійну оборону або наступальні операції на виснаження, але вони навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними провести успішні наступальні операції за короткий період часу», – додали аналітики інституту.

Основні висновки ISW за 13 лютого: